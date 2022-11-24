Джо Байден в День благодарения обсудит с семьей планы на переизбрание

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Президент Джо Байден по традиции проводит День благодарения со своей семьей на острове Нантакет в штате Массачусетс, но разговор за обеденным столом в этом году может перейти к его политической карьере, передает корреспондент зарубежной корреспондентской сети МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

Джо Байден заявил журналистам после промежуточных выборов, что на каникулах он будет совещаться со своей семьей и несмотря на то, что он намерен снова баллотироваться в 2024 году, ему еще предстоит принять окончательное решение.

«Это семейное решение. Я думаю, все хотят, чтобы я баллотировался, но мы собираемся обсудить это», - сказал он.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не ответила, когда во время брифинга ее спросили, будет ли семья Джо Байдена на День благодарения обсуждать вопрос участия в выборах 2024 года.

Байдены пробудут в Нантакете до воскресенья, продолжая свою традицию празднования Дня благодарения, восходящую к 1975 году.

В 2020 году семья Байдена вместе приняла решение о его выдвижении. Его старшая внучка Наоми созвала семейное собрание, чтобы призвать дедушку бросить вызов предыдущему президенту Дональду Трампу.

Предшественник Джо Байдена уже объявил, что он баллотируется от Республиканской партии. Сентябрьский опрос ABC News и Washington Post показал, что Байден и Трамп связаны в гипотетическом матче-реванше: 48% американцев поддерживают Джо Байдена и 46% – Дональда Трампа.

Джо Байден получил рост голосов после промежуточных выборов. Партия избежала полного захвата Конгресса республиканцами, сумев сохранить контроль над Сенатом и ограничить свои потери в Палате представителей.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила после промежуточных выборов, что Джо Байден должен баллотироваться на второй срок.

Вице-президент Камала Харрис, которую спросили о планах на 2024 год во время визита на Филиппины, сказала, что если Джо Байден снова будет баллотироваться, то она будет баллотироваться вместе с ним.





Фото: abcnews.go.com