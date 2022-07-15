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    Джо Байден прибыл в Вифлеем для встречи с президентом Палестины

    15 Июля 2022, 22:25

    АММАН. КАЗИНФОРМ - Президент США Джо Байден прибыл в пятницу в город Вифлеем на Западном берегу реки Иордан для переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на палестинское агентство WAFA.

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    Лидер Палестины встретил американского коллегу у Президентского дворца в Вифлееме. Церемония сопровождалась звучанием национальных гимнов обеих государств.

    Как ожидается, по итогам переговоров с Махмудом Аббасом Джо Байден проведет совместную пресс-конференцию.

    Несколькими часами ранее Д. Байден посетил больницу Августы Виктории, которая оказывает передовую медицинскую помощь палестинцам на Западном берегу реки Иордан и в Секторе газа. Во время визита американский президент объявил о выделении $100 млн США палестинским больницам в Восточном Иерусалиме.

    «Шесть больниц в Восточном Иерусалиме в последние годы столкнулись с финансовым кризисом. В 2018 году администрация Трампа урезала палестинским больницам помощь на сумму $25 млн в рамках масштабной приостановки помощи палестинцам», - сообщает издание Gulf Today.

    Накануне Д. Байден пообещал выделить $201 млн для Агентства ООН по оказанию помощи и предоставлению работы палестинским беженцем, более известного как БАПОР. Агентство предоставляет услуги беженцам на Западном берегу, в Секторе газа, Иордании и других странах.

    Встреча прошла в рамках начавшегося в среду ближневосточного турне американского президента, первые дни которого пришлись на визит в Израиль. Там он провел встречи с израильским премьер-министром Яиром Лапидом и подписал «Иерусалимскую декларацию», направленную против ядерной программы Ирана.

    Фото: wafa.ps

    Автор:

    Арсен Утешев

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