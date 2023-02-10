Джо Байден не считает инцидент с китайским аэростатом серьезным нарушением нацбезопасности США

НЬЮ-ЙОРК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Китайский аэростат, который проник в воздушное пространство США, нарушил международные законы, но в целом этот инцидент не стал серьезным нарушением национальной безопасности Соединенных Штатов. Об этом заявил президент США Джо Байден американскому испаноязычному телеканалу Telemundo, который в пятницу опубликовал его интервью, передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на ТАСС.

«В любом случае это не серьезное нарушение. Конечно, это нарушение международного права и нашего воздушного пространства. Что касается нашего воздушного пространства - там мы делаем то, что хотим», - отметил американский лидер.

Байден также указал, что хотел, чтобы шар был сбит «как можно скорее». Однако специалисты из американской разведки и Пентагона были обеспокоены, что если шар сбить слишком рано и в неподходящем месте, то это может привести к большому ущербу на земле.

«Даже в таком большом штате, как Монтана. Это же была гигантская штука (аэростат - прим. ТАСС). Что бы случилось, если бы он упал на школу или в сельской местности?» - добавил президент США.

По его словам, американские военные приняли «мудрое решение», когда сбили шар над водой.

На прошлой неделе власти США зафиксировали над континентальной частью страны китайский аэростат на высоте, значительно превышающей стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок, он не представлял угрозы для людей на земле. 4 февраля американские ВС сбили этот «разведывательный шар» в пределах воздушного пространства Соединенных Штатов. Он, как утверждает Пентагон, занимался «сбором важной информации». МИД КНР выразил протест против нападок и клеветы со стороны США. Как пояснил Пекин, китайский метеорологический зонд оказался в воздушном пространстве Соединенных Штатов случайно.

Фото: tass.ru



