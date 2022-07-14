Джо Байден начал свой первый официальный визит в страны Ближнего Востока

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ – Президент США Джо Байден прибыл в Израиль в среду, открыв свой первый официальный визит в страны Ближнего Востока, где он планирует провести встречи с главами Израиля, Палестины и Саудовской Аравии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на News CN.

Байден был встречен на официальной церемонии в аэропорту Бен-Гурион под Тель-Авивом президентом Израиля Ицхак Герцогом, премьер-министром Яиром Лапидом, министрами и законодателями.

В аэропорту американский лидер прошел инструктаж по вопросам безопасности об израильской противоракетной системе «Железный купол» и недавно разработанной системе противовоздушной обороны «Железный луч» с лазерным наведением.

Я.Лапид сообщил, что стороны обсудят «построение новой архитектуры безопасности и экономики со странами Ближнего Востока», «необходимость обновления сильной глобальной коалиции, которая остановит иранскую ядерную программу».

В программе визита Джо Байдена предусмотрена церемония возложения венков еврейским жертвам Холокоста во время Второй мировой войны.

Президент США проведет два дня в Иерусалиме, а затем отправится на Западный берег, чтобы встретиться с президентом Палестины Махмудом Аббасом в пятницу.

15 июля глава Белого дома вылетит в Эр-Рияд для переговоров с саудовскими официальными лицами, а также примет участие в саммите с главами государств стран региона.

Израиль надеется, что этот визит поможет укрепить отношения с Саудовской Аравией на фоне растущей обеспокоенности по поводу деятельности Ирана в регионе и его ядерной программы.

Ожидается также, что Джо Байден попытается убедить Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти на фоне украинского кризиса.