Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Джо Байден начал свой первый официальный визит в страны Ближнего Востока

    14 Июля 2022, 14:30

    ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ – Президент США Джо Байден прибыл в Израиль в среду, открыв свой первый официальный визит в страны Ближнего Востока, где он планирует провести встречи с главами Израиля, Палестины и Саудовской Аравии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на News CN.

    Байден был встречен на официальной церемонии в аэропорту Бен-Гурион под Тель-Авивом президентом Израиля Ицхак Герцогом, премьер-министром Яиром Лапидом, министрами и законодателями.

    В аэропорту американский лидер прошел инструктаж по вопросам безопасности об израильской противоракетной системе «Железный купол» и недавно разработанной системе противовоздушной обороны «Железный луч» с лазерным наведением.

    Я.Лапид сообщил, что стороны обсудят «построение новой архитектуры безопасности и экономики со странами Ближнего Востока», «необходимость обновления сильной глобальной коалиции, которая остановит иранскую ядерную программу».

    В программе визита Джо Байдена предусмотрена церемония возложения венков еврейским жертвам Холокоста во время Второй мировой войны.

    Президент США проведет два дня в Иерусалиме, а затем отправится на Западный берег, чтобы встретиться с президентом Палестины Махмудом Аббасом в пятницу.

    15 июля глава Белого дома вылетит в Эр-Рияд для переговоров с саудовскими официальными лицами, а также примет участие в саммите с главами государств стран региона.

    Израиль надеется, что этот визит поможет укрепить отношения с Саудовской Аравией на фоне растущей обеспокоенности по поводу деятельности Ирана в регионе и его ядерной программы.

    Ожидается также, что Джо Байден попытается убедить Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти на фоне украинского кризиса.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    США Ближний Восток Саудовская Аравия Мировые новости Израиль Президент США
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай