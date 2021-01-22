Джип-сафари, этно- и экотуры проведут в Жамбылской области в этом году

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Положительная динамика роста туристских потоков наблюдается в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам исполняющего обязанности руководителя областного управления туризма Жомарта Хажи, Жамбылская область является одним из самых интересных и привлекательных регионов страны с большим количеством древних памятников и потенциалом для развития туризма.

«В настоящее время по области функционируют 180 гостиниц, 434 пункта питания, семь санаториев, 15 мест отдыха, 11 детских оздоровительных лагерей, 47 туристских организаций, 78 ремесленников и 25 субъектов транспорта, - рассказал спикер. - По поручению акима области Сапарбаева Бердибека Машбековича управлением разработан «Стратегический план развития туризма Жамбылской области на 2020 - 2022 годы». Этот план определил нам основные задачи на ближайшие годы».

Стратегический план по развитию туристической сферы региона, прежде всего, включает в себя развитие инфраструктуры туризма. Второй задачей стоит модернизация материально-технической базы туризма. На третьем месте - разработка мер по привлечению инвесторов для активизации строительства новых объектов туризма. Дальнейшей целью является популяризация туристского бренда области на республиканском и международном уровнях, повышение имиджа 65 туристских объектов.

«По плану на 2021 год для развития туризма в регионе планируется проведение разнообразных мероприятий. Это международная конференция «Көктем көркі – қызғалдақ», национальный фестиваль «National Fest», этнографический тур «Etno tour», экологический тур «Tabigat tour» в урочище Кумбель Меркенского района, «Джип-сафари» тур в Акыртобе, фотовыставки и фотоэкспедиции, международный фестиваль «Көшпенділер», выставка ремесленников «Тараз – город ремесленников», выставка «Ancient Taraz-2021», осенняя туриада. Планируем также информационные туры для представителей отечественных и зарубежных СМИ, автобусные туры для детей и молодежи, PR-мероприятия по рекламе туристического потенциала Жамбылской области. В этом году количество основных туристских объектов увеличилось с 37 до 65, разработано 45 новых туристских маршрутов», - рассказал руководитель ведомства.

На территории Жамбылской области находятся тысячи памятников истории и культуры. В их числе 844 памятника археологии, 111 - истории, 97 - архитектуры, 28 - монументального искусства. Пять исторических объектов Жамбылской области включено в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО - городища Актобе (Степнинское), Кулан, Орнек, Костобе, а также дворцовый комплекс Акыртас.

Главным приоритетом развития туризма в регионе является проект археологического парка «Древний Тараз» - исторического памятника республиканского значения. Здесь продолжаются полномасштабные археологические раскопки и научные исследования городища древнего Тараза, бывшего важным звеном на Великом Шелковом пути. На исходе минувшего года в Таразе открылся этнокультурный комплекс «Шахристан». А на территории древнего исторического памятника Тектурмас создан этно-исторический комплекс, возведен памятник «Аулие-Ата» - Карахан, открытие которого было приурочено к празднованию 80-летия Жамбылской области.

Глава региона Бердибек Сапарбаев отметил, что, обладая богатой историей, уникальными культурно-историческими объектами и природными ресурсами, Жамбылская область все еще стоит перед проблемой создания современной индустрии туризма, способной привлечь казахстанцев и зарубежных туристов.