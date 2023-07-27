«Джихад на месте» планировали террористы в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Комитет национальной безопасности предотвратил крупный теракт в Алматы. Были задержаны и обезврежены радикалы, готовившие «джихад на месте» массового скопления людей. Целью злоумышленников был «Зеленый базар», филиал одного из банков, женский монастырь и районный отдел полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В январе 2019 года казахстанцев взбудоражила новость об обезвреживании в Алматы террористической группы с самодельными взрывными устройствами. Тогда дополнительная информация о спецоперации держались в секрете, однако спустя время оперативники решили раскрыть подробности задержания членов террористической группы.

Завербовались в России, а инструкции получали из Афганистана

«10 января 2019 года сотрудники службы спецназначения КНБ задержали 10 граждан другой страны, которые готовили в Алматы теракт. У них изъяли целый арсенал боеприпасов: боевой пистолет «Макарова», гранату Ф-1, гладкоствольное ружье, большое количество компонентов для изготовления самодельных взрывных устройств, а также схемы расположения зданий с надписями «Зеленый базар», «Миграция» и «РУВД». На момент задержания террористы уже провели разведку женского христианского монастыря, одного из филиалов банка «АТФ» и здания РУВД. Они завершали сборку СВУ весом более 1кг в тротиловом эквиваленте, что по оценкам специалистов-взрывотехников способно уничтожить все живое в радиусе до 10 метров», - рассказали в КНБ.

Лидером данной группы был некий «Г». Он должен был выступить одним из непосредственных исполнителей терактов. Каждому участнику группы террористов была отведена своя роль, соблюдалась четкая иерархия, где духовным лидером и идеологом являлся «Д», который ранее учился в религиозных учреждениях за рубежом.

«Группа планировала совершить теракт 15 января 2019 года. Для нападения выбрали «Зеленый базар», здание банка по улице Маметова, а также одно из районных управлений полиции. В случае, если «операция» пройдет успешно, «Г» должен был выехать в Таджикистан с помощью своих связей, чтобы после Алматы по заданию боевиков ИГИЛ из Афганистана, планировать организацию таких же терактов в Душанбе и других таджикских городах.

Алматы был выбран не случайно. Их желание совершить теракт в южной столице Казахстана был продиктован исключительно принципом «джихада на месте» под влиянием пропаганды боевиков в Афганистане. На Ближнем Востоке обстановка ухудшилась, в связи с чем, новым рекрутам было все сложнее выезжать в зоны террористической активности. Поэтому члены международных террористический организаций призывали радикалов совершить теракты и другие насильственные акции там, где они находятся» - рассказали оперативники.

В ходе следствия выяснилось, что радикализация мигрантов осуществлялась еще до их прибытия в Казахстан.

«Когда «Г» и «Д» находились в России, они подверглись пропаганде боевиков международных террористических организаций «Шахомад», «Муовии» и «Абу Усамы Нораки». Находясь вдалеке от родины, они слушали их радикальные лекции, тем самым постепенно подвергались деструктивным религиозным убеждениям. Затем по своей инициативе террористы вышли на связь с «Шахомадом». Приехав в Алматы, «Г» и «Д» завербовали других членов группы. Сообщники «Г» поклялись в верности боевику «Шахомаду», который из Афганистана координировал их действия для организации терактов в Алматы», - поделились подробностями в КНБ.

Координатор в лице «Шахомада» обучал группу тактике террористической деятельности в городских условиях. Инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства «Г» получил по интернет-связи. Все компоненты для СВУ преступники приобрели на рынке бытовой химии.

«Час Х»

Террористов задержали в их съемной квартире в одном из семейных общежитий 10 января. На момент задержания они уже успели изготовить одно самодельное взрывное устройство и приступили ко второму.

«При этом никто не соблюдал технику и меры безопасности при обращении с взрывными устройствами. Они обращались со взрывчаткой по-дилетантски и могли подорваться в любой момент. Как выяснилось, изъятой при обыске СВУ было достаточно, чтобы взорвать общежитие, где они жили. Если бы спецслужбы опоздали на 3-4 часа, сложно представить, что случилось бы дальше. Поэтому оперативникам было важно задержать террористов вовремя, не допустив человеческих жертв. На момент задержания было достаточно улик, чтобы привлечь всех к уголовной ответственности», - отметили в КНБ.

Спецоперация по задержанию террористов проводилась в тесном взаимодействии с несколькими иностранными спецслужбами. В результате, помимо группы «Г» на территории нескольких стран были задержаны другие террористы и пособники.

13 сентября 2019 года суд вынес приговор в отношении террористов, планировавших «джихад на месте».

7 членов террористической группы «Г» осуждены к различным срокам наказания. Лидер группы был приговорен к 18 годам, «Д» – к 16, а остальные получили сроки от 12 до 14 лет лишения свободы. Трех иностранцев передали спецслужбам Таджикистана. На родине их также привлекли к уголовной ответственности.

Координатор террористов в Афганистане боевик «Шахомад» уже после задержания группы «Г» был ликвидирован афганскими правительственными силами в ходе антитеррористической операции.