Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Джеки Чан спел песню под звуки домбры

    28 Июля 2023, 11:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Всемирно известный актер, каскадер, кинорежиссер Джеки Чан исполнил китайскую песню «Настоящие герои» в живописной местности Синьцзяна под звуки домбры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Возможно, вы слышали эту песню на разных концертах. Но никто не слышал под аккомпанемент домбры. Сегодня я спою вам «Настоящих героев» с домброй», — сказал Джеки Чан.

    Где и когда было снято это видео, неизвестно. Однако не так давно Джеки Чан приехал на международный туристический фестиваль «Тұлпар мекені» в Или-Казахский автономный округ и выступил там.

    16 июля в культурно-туристическом парке Иле-Казахской автономной области Синьцзяна состоялось открытие международного туристского фестиваля «Тұлпар мекені». На церемонии открытия фестиваля этого года присутствовали такие актеры как Джеки Чан, Чжан Исин и Гули Наджа. Джеки Чан исполнил песню «Нация» вместе с представителями 56 этносов, а вместе со зрителями спел «Давайте споем о родине».

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Китай Видео Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    20 человек эвакуировали из многоэтажки во время пожара в Алматы
    Казахские тазы успешно выступают на выставке собак в Швейцарии
    Взрывных устройств в двух казино Конаева не обнаружено
    Молния ударила в часовую башню Мекки во время сильного ливня
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области