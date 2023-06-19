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    Джамиля Исаева: Реализация женской инициативы во всех сферах – залог успешного развития государства

    19 Июня 2023, 14:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Джамиля Исаева заявила, что роль женщин в развитии инноваций и технологий высока, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Определенно роль женщин в развитии инноваций и технологий высока. Однако занятость женщин в научно-технической, инженерной сфере по-прежнему остается актуальной. Считаю, что в любой отрасли права и вклад женщин жизненно важны для будущего, в том числе в развитии технологий и инноваций», - сказала Джамиля Исаева, выступая на заседании Диалога женщин стран Центральной Азии в Астане.

    По ее словам, в Кыргызстане с участием женщин разрабатывается много цифровых проектов.

    «Стратегические цели развития инноваций и цифровых технологий в Кыргызстане зафиксированы в Национальной стратегии развития Кыргызской Республики с 2018 по 2040 годы. Реализация женской инициативы во всех сферах социально-экономической жизни – залог успешного развития государства», - подчеркнула Джамиля Исаева.

    Ранее сообщалось, что в Астане в рамках казахстанского председательства проходит первое заседание Диалога женщин стран Центральной Азии, организованное при поддержке ООН.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Права человека Общество
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