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    Дышит ароматом казахской степи – азербайджанский ученый о поэме Байтурсынулы «Я казах»

    7 Февраля 2023, 14:46

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – В азербайджанском еженедельном издании «Ədəbiyyat qəzeti» впервые опубликована поэма выдающегося казахского просветителя, языковеда, тюрколога, поэта-переводчика, общественно-политического деятеля Ахмета Байтурсынулы «Я казах», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Творческая работа литературоведа увидела свет на азербайджанском языке благодаря труду известного азербайджанского ученого-тюрколога, профессора, поэта-переводчика Низами Мамедова-Тагисоя.

    Как отметил Н. Мамедов, эта работа Ахмета Байтурсынулы была прислана ему одним из казахских ученых. В сопровождающих документах указывалось, что поэма в рукописи была найдена казахским исследователем Хамидбеком Мусабековым в одном из архивов России.

    «Познакомившись с поэмой, мы увидели ее колоритность. Она дышала ароматом казахской степи, казахскими этнонимами и именами племен, сыгравших весьма важную роль в консолидации и формировании казахского народа», - отметил Низами Мамедов.

    По его словам, поэма изобилует многочисленными этнонимами, топонимами и именами, таких как номад, руническая надпись, скифы, татар-монгол, ногай, человек-волк, гунн, торе, канлы, уйсун, усун, небесный тюрк, бори, каскыр, демиург, саки, Батый, Рим, Китай, Иран, Вавилон, Таргытай, Лидия и т.д. Ученый подчеркнул, что произведение сына казахского народа Ахмета Байтурсунулы восторженно встречено азербайджанскими читателями.

    Низами Низами Мамедов -Тагисой является автором перевода с оригинала казахского героического эпоса «Кобыланды батыр» (Баку, Elm və təhsil, 2017, 312 с.) на азербайджанский язык и монографии «Творчество Мухтара Ауэзова: от традиции к новаторству» (Баку, Şərq-Qərb, 2019, 216 с.). Кроме того, он перевел несколько стихов Мукагали Макатаева «Красавица в трауре», а также издал учебное пособие «Казахская литература» на русском языке в 1993 году.

    Ученый-тюрколог усиленно работает над завершением книги «История казахской литературы», издание которой планируется к середине 2023 года.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Культура Азербайджан Ахмет Байтурсынов
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