Дымовую трубу временно отключат на Петропавловской ТЭЦ-2

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жителей Петропавловска предупредили о перебоях с горячей водой в течение недели. На ТЭЦ-2 будут обследовать дымовую трубу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», с 24-го по 30-е июля на Петропавловской ТЭЦ-2 запланировали вывод из эксплуатации дымовой трубы № 2 для проведения обследования.

«В течение недели жители города могут почувствовать ухудшение параметров подачи горячей воды. АО «СЕВКАЗЭЕРГО» просит горожан отнестись с пониманием к проводимым работам. Все ремонтно-профилактические мероприятия, которые сейчас ведутся на станции, направлены на стабильное прохождение отопительного сезона», - добавили в пресс-службе.

Петропавловская ТЭЦ-2 с прошлого года работает с двумя дымовыми трубами. Строительство третьей продолжается. Завершить возведение ствола трубы на станции намерены к концу года. Ввести ее в эксплуатацию рассчитывают в 2024-м. На новую трубу переключат семь котлов.