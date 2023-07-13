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    Дымную вечеринку в автомобиле сорвали полицейские Шымкента

    13 Июля 2023, 14:19

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Странные действия троих мужчин через камеры видеонаблюдения заметили дежурившие в ночное время инспекторы центра оперативного управления ДП города. Мужчина средних лет решил «подымить» наркосодержащей травой в кругу друзей, соорудив устройство для курения из пластиковой бутылки прямо в багажнике авто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Веселье сорвали приехавшие по сообщению ЦОУ полицейские.

    «Заметив стражей порядка, нарушители принялись прятать запрещенные предметы. Особенно старался единственный курильщик среди них. Он умудрился бумажный сверток с марихуаной и колпак от бульбулятора зажать в кулак. Факт дознаватели Абайского РУП зарегистрировали по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами». Проводится досудебное расследование», - говорится в сообщении полиции.

    Полицейские отмечают, что камеры видеонаблюдения играют большую роль в раскрытии и профилактике преступлений. За последнюю неделю с помощью камер ЦОУ правоохранители по горячим следам раскрыли восемь уголовных правонарушений: кражи, грабеж, хулиганство и др.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Видео Шымкент Борьба с наркотиками
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