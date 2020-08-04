Двум районным больницам Актюбинской области подарили медоборудование

БАЙГАНИНСКИЙ – ШАЛКАРСКИЙ РАЙОНЫ. КАЗИНФОРМ - 4 августа по инициативе проектного офиса «Актобе – адалдық алаңы» состоялась передача кислородных концентраторов «Armed» в больницы Байганинского и Шалкарского районов региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу проектного офиса «Ақтөбе – адалдық алаңы».

В благотворительном мероприятии приняли участие заместитель акима Актюбинской области, куратор проектного офиса Кайрат Бекенов, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции области Мирлан Мухамбетов, руководитель проектного офиса «Ақтөбе – адалдық алаңы» Жанболат Туртаев, член информационно-просветительского штаба при антикоррупционном департаменте Р. Отыншин и руководитель областного управления здравоохранения Самат Даньяров.

Данные аппараты были приобретены за счет волонтеров и общественников проектного офиса «Ақтөбе – адалдық алаңы» и по рекомендации областного управления здравоохранения их передали двум районным больницам области. Общая стоимость аппаратов составила около 3 млн тенге.

В ходе мероприятия первый заместитель акима области Кайрат Бекенов и руководитель проектного офиса Жанболат Туртаев, пожелав сотрудникам здравоохранения терпения и выразив слова благодарности за их нелегкий труд в борьбе с коронавирусом, вручили аппараты главе здравоохранения области.

В свою очередь руководитель Мирлан Мухамбетов и Самат Даньяров поблагодарили организаторов и всех добровольцев, которые не остаются равнодушными в столь тяжелое для народа время.

Стоит отметить, что волонтеры проектного офиса принимали активное участие в работе по борьбе с коронавирусной инфекцией, помогали сотрудникам блокпостов, также оказали более 30 нуждающимся семьям помощь в виде продуктов питания и хозяйственных товаров. В настоящее время проектный офис проводит системную работу в данном направлении.