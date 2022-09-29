Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Двукратный рост административных дел в отношении юрлиц и бизнеса зафиксирован в РК

    29 Сентября 2022, 14:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За последние 7 лет отмечается двукратный рост административных дел в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом заявил Уполномоченный по правам предпринимателей Рустам Журсунов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если в 2015 году было 253 тыс. дел, то в 2020 году эта цифра превысила 628 тыс. С одной стороны цифры пугают. Учитывая, что в 2020 году было 1 млн 350 тыс. субъектов бизнеса, то получается каждый второй предприниматель - правонарушитель. Как такое может быть?», - спросил Рустам Журсунов на встрече бизнеса с госорганами в Генпрокуратуре.

    С другой стороны, по его словам, если проанализировать эти цифры, то мы увидим, что 318 тыс. дел касаются нарушений правил дорожного движения.

    «То есть половина дел не связана с предпринимательством. По остальным 300 тыс. еще надо разобраться. Необходимо четко определить, сколько предпринимателей привлекаются к ответственности»,- добавил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Бизнес Генпрокуратура
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше двухсот жалоб на работу рынка «Алтын орда» поступило в call-центр и телеграм-чат
    12,4 млрд тенге выделено на льготное кредитование для МСБ Костанайской области
    КТЖ игнорирует предписание транспортной прокуратуры Костанайской области - проблемы озвучили бизнес-омбудсмену
    Хабиб Нурмагомедов объявил о расширении инвестиций в Казахстан
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи