Двукратный рост административных дел в отношении юрлиц и бизнеса зафиксирован в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За последние 7 лет отмечается двукратный рост административных дел в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом заявил Уполномоченный по правам предпринимателей Рустам Журсунов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если в 2015 году было 253 тыс. дел, то в 2020 году эта цифра превысила 628 тыс. С одной стороны цифры пугают. Учитывая, что в 2020 году было 1 млн 350 тыс. субъектов бизнеса, то получается каждый второй предприниматель - правонарушитель. Как такое может быть?», - спросил Рустам Журсунов на встрече бизнеса с госорганами в Генпрокуратуре.

С другой стороны, по его словам, если проанализировать эти цифры, то мы увидим, что 318 тыс. дел касаются нарушений правил дорожного движения.

«То есть половина дел не связана с предпринимательством. По остальным 300 тыс. еще надо разобраться. Необходимо четко определить, сколько предпринимателей привлекаются к ответственности»,- добавил спикер.