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    Двукратный чемпион Африки перейдет в велокоманду «Астана»

    28 Августа 2023, 21:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23-летний эритрейский гонщик Хенок Мулюбырхан переходит в казахстанскую команду Astana Qazaqstan Team, где будет выступать следующие два сезона (2024 и 2025). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

    «Я очень рад присоединиться к Astana Qazaqstan Team. Я мечтал о том, чтобы совершить этот большой шаг и попасть в Мировой Тур, и теперь эта мечта осуществляется. Я провел два года в моей нынешней команде, и могу сказать, что это было хорошее время, так что я благодарен команде за эти два сезона. Но теперь я чувствую, что пришло время двигаться вперед. Я серьезно настроен стать частью «Астаны» и проявить себя с самой лучшей стороны в погоне за высокими результатами, и личными, и командными. Одна из главных целей для меня – это улучшить свои результаты на Гранд-турах, обрести большой и бесценный опыт. «Астана» – великая команда, одна из лучших в пелотоне, и для меня честь стать частью этого легендарного коллектива. Хочу поблагодарить Astana QazaqstanTeam и ее генерального менеджера Александра Винокурова за веру в меня. Вместе с командой я готов работать изо всех сил, чтобы многого добиться», – сказал Хенок Мулюбырхан.

    Хенок Мулюбырхан является двукратным чемпионом Африки в групповой гонке (2022 и 2023), победителем «Тура Руанды» (2023) и «Тура озера Цинхай (2023).

    «Хенок проводит впечатляющий сезон на проконтинентальном уровне, добиваясь серьезных результатов. Кажется, что все что ему сейчас нужно – это сделать новый шаг вперед, чтобы продолжить развиваться как гонщик. И он сделает этот шаг вместе с «Астаной», потому что мы верим, что у Хенока есть все шансы стать сильным профессиональным гонщиком, который сможет принести команде хорошие результаты. Мы подписали двухлетнее соглашение, и надеемся, что наша совместная работа окажется успешной», – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana QazaqstanTeam.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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