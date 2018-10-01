Двукратным чемпионом мира по армрестлингу стал акмолинец

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Двумя золотыми медалями завершились выступления акмолинского атлета Андрея Путинцева на чемпионате мира по пара-армрестлингу в Турции, сообщает пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина.

В Анталии проходит чемпионат мира по армрестлингу среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями. В поединках участвуют более 150 спортсменов из 45 стран мира, которые имеют нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха.

Спортсмен из Акмолинской области Андрей Путинцев стал двукратным чемпионом мира, поборов всех соперников и на левой и на правой руках. Он выступал в весовой категории 104 кг.



