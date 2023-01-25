Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Двукратно увеличить количество занимающихся спортом детей хотят в Казахстане

    25 Января 2023, 14:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов подчеркнул необходимость расширения охвата детей физическим развитием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Необходимо ускорить подготовку новой концепции развития спорта. В этой новой концепции должны быть отражены все показатели, стоящие перед нами цели-задачи. В частности, должны быть освещены вопросы приобщения подростков, молодежи к спорту, в том числе развития наших профессиональных спортсменов.

    В концепции должны быть определены результаты, которые мы должны достичь в ближайшие семь лет», - сказал Алтай Кульгинов на расширенном заседании коллегии Министерства культуры и спорта.

    По его словам, охват детей физическим развитием следует увеличить двукратно.

    «Перед нами стоит задача увеличить количество детей, занимающихся физическим развитием, в два раза. Это наша задача. Для этого мы должны приложить совместные усилия. Важна тщательная реализация государственного спортивного заказа. Необходимо всесторонне проработать высказанные здесь предложения. Кто-то сегодня сказал, что нужна конкуренция. Он тоже прав. Есть недостатки, их тоже нужно решать. Все это проработайте с местными исполнительными органами. Тогда нужно принять соответствующее решение», - добавил зампремьера.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Спорт Минкультуры Алтай Кульгинов Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ербола Хамитова поздравил с «золотом» чемпионата мира аким СКО
    Казахстан победой над Узбекистаном завоевал первое «золото» ЧА-2023 по боксу до 22 лет
    Илья Ильин хочет возглавить Федерацию тяжелой атлетики
    Свыше 1,3 трлн тенге необходимо на развитие социальной инфраструктуры Алматы
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд сенаторов
    2 Елена Рыбакина: В полуфинале меня ждет встреча с непростой и опытной соперницей
    3 Казахских тазы разводят жители села в Карагандинской области
    4 За один день легализована 21 автомашина в Кызылординской области
    5 Пятерых депутатов Сената назначили по квоте Президента от АНК
    Новости партнеров