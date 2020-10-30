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    Двухметровый земляной вал возвели вокруг микрорайона в Петропавловске

    30 Октября 2020, 14:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске готовятся к весеннему периоду 2021-го года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в поселке Заречный, который ежегодно страдает во время весеннего половодья, возвели земляной вал.

    Назвать сооружение защитной дамбой невозможно. При разливе реки Ишим уровень воды на Петропавловском водохранилище может достигать 9 метров, как было в этом году. Поселок Заречный был буквально отрезан от основной части города.

    В горакимате отметили, что земляной вал должен защитить окраины поселка от талых вод. Вал протяженностью 1,5 км и высотой 2,3 метра возводило предприятие «Очистные, водоотводные, водопропускные сооружения».

    «В рамках противопаводковых мероприятий в Петропавловске идут работы по устройству ливневых канализаций по улице Потанина, началось строительство ливневок на Привокзальной площади, завершились работы по обустройству ливневых сетей в микрорайоне «Солнечный-2». Для откачки грунтовых вод по городу установили 10 глубинных насосов», - проинформировали в пресс-службе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Паводок
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