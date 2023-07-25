Двухлетняя девочка упала в туалет во дворе дома и погибла в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Инцидент произошел 21 июля около 20:00 в поселке Деркул, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Как сообщает полиция, в уличном дворовом туалете дома по ул. Абылайхана обнаружен труп малолетней Ә., 2021 г.р, которая, играя во дворе дома, упала в яму уличного туалета.

Дети, которые видели это, сразу же сообщили родителям. Несмотря на то, что на место происшествия прибыла скорая помощь, девочка скончалась.

Во время несчастного случая девочка осталась без присмотра взрослых. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР, как несчастный случай.