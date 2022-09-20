Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Двухлетняя девочка погибла под прессом грузового авто в Жетысуской области

    20 Сентября 2022, 13:19

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Двухлетнюю девочку придавило грузовым авто в Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Трагедия произошла в селе Сарыозек Кербулакского района. 18 сентября в районную полицию поступила информация о гибели малолетнего ребенка. Выяснилось, что двухлетнюю девочку случайно придавило грузовиком DAF, который стоял на ремонте во дворе одного из частных домов.

    Полицейские Кербулакского района инициировали по факту тщательную проверку. Расследование проводится по ст. 141 ч. 2 УК РК «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровью детей».
    Происшествия Общество Жетысуская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Детей ударило током в отремонтированном фонтане в Тбилиси: 13-летняя девочка скончалась
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
    4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    Новости партнеров