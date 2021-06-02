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    Двухлетний ребенок погиб, выпав из окна в Уральске

    2 Июня 2021, 15:31

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Двухлетний ребенок погиб, выпав из окна в Уральске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В одном из многоквартирных домов города Уральск двухлетний ребенок, оставшись без присмотра родителей, выпал из окна пятого этажа.

    В ДП ЗКО сообщили, что несчастный случай произошел 1 июня около 14:00 часов. Департамент полиции ЗКО обращается ко всем родителям с просьбой обезопасить своих детей от выпадения из окон, установить решетки или замки фиксаторы, а также никогда не оставлять малолетних детей одних без присмотра родителей.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Западно-Казахстанская область Происшествия МВД РК
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