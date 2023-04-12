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    Двухлетний ребенок погиб в ДТП в Павлодарской области

    12 Апреля 2023, 14:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области двухлетний ребенок погиб в ДТП. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    «9 апреля в 20:30 на пересечении автодорог Ленинский-Курчатов и Аксу-Уштерек, вблизи города Аксу, столкнулись Тoyota Corona и Audi-80. В результате ДТП малолетний пассажир 2021 г. р., автомашины Audi-80 от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель Audi-80, 29-летний и 28-летний пассажиры с травмами госпитализированы в больницу. Автомашины водворены на штрафстоянку», - говорится в сообщении.

    По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область ДТП Происшествия
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