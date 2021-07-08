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    13:54, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Двухлетний ребенок погиб после падения из трактора в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР.КАЗИНФОРМ - Двухлетний ребенок погиб после падения из салона трактора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    7 июля в 15.30 часов во дворе дома села Каражар Баянаульского района 2-летний ребенок упал из салона трактора МТЗ-82 на землю. Малыша госпитализировали в больницу, где он, не приходя в сознание, скончался от полученных травм. Назначена экспертиза.

    В полиции напоминают: не оставляйте детей без присмотра, даже на несколько секунд, не упускайте из зрительного вида.


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    Происшествия, ЧС для mail.ru Происшествия Павлодарская область
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