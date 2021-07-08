Двухлетний ребенок погиб после падения из трактора в Павлодарской области

ПАВЛОДАР.КАЗИНФОРМ - Двухлетний ребенок погиб после падения из салона трактора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

7 июля в 15.30 часов во дворе дома села Каражар Баянаульского района 2-летний ребенок упал из салона трактора МТЗ-82 на землю. Малыша госпитализировали в больницу, где он, не приходя в сознание, скончался от полученных травм. Назначена экспертиза.

В полиции напоминают: не оставляйте детей без присмотра, даже на несколько секунд, не упускайте из зрительного вида.