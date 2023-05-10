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    Двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома в Караганде

    10 Мая 2023, 13:23

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде из окна многоэтажного дома выпал двухлетний мальчик. От полученных травм ребенок скончался на месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Несчастный случай произошел 9 мая в микрорайоне Степной-3, доме №2 в Караганде.

    «Ребенок 2021 года рождения выпал из окна квартиры 7-го этажа и от полученных травм скончался на месте», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

    Спасатели еще раз напоминают родителям и взрослым о мерах безопасности.

    Для недопущения выпадения детей из окон и балконов следует соблюдать следующие меры безопасности:

    - не оставляйте маленьких детей одних, без присмотра;

    - отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник;

    - не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений;

    - ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров;

    - проводите беседы с детьми об опасности нахождения рядом с открытым окном;

    - если нет возможности установить фиксирующее устройство, открутите ручку окна, используя ее по мере необходимости.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия Регионы Караганда
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