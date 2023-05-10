Двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде из окна многоэтажного дома выпал двухлетний мальчик. От полученных травм ребенок скончался на месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Несчастный случай произошел 9 мая в микрорайоне Степной-3, доме №2 в Караганде.
«Ребенок 2021 года рождения выпал из окна квартиры 7-го этажа и от полученных травм скончался на месте», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.
Спасатели еще раз напоминают родителям и взрослым о мерах безопасности.
Для недопущения выпадения детей из окон и балконов следует соблюдать следующие меры безопасности:
- не оставляйте маленьких детей одних, без присмотра;
- отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник;
- не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений;
- ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров;
- проводите беседы с детьми об опасности нахождения рядом с открытым окном;
- если нет возможности установить фиксирующее устройство, открутите ручку окна, используя ее по мере необходимости.