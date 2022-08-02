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    • Двухлетний мальчик провалился в люк в центре столицы

    2 Августа 2022 19:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инцидент произошел около автобусной остановки в новом административном центре столицы рядом с Домом министерств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О случившемся очевидцы рассказали в социальных сетях . По их словам, женщина шла с коляской, а ребенок рядом. Он наступил на люк, и тот открылся. Прохожие отреагировали, один из мужчин полез внутрь и смог вытащить мальчика.

    «Сегодня в травматологический пункт поступил ребенок 2020 года рождения, осмотрен нейрохирургом и травматологом. На момент осмотра ребенок в сознании, спокоен. Ему была оказана вся необходимая помощь, переломов, сотрясения нет», - сообщили в пресс-службе управления общественного здравоохранения города.

    Как сообщили в пресс-службе горздрава, на данный момент мальчика отправили на амбулаторное лечение.


    Фото: t.me/astanovka98

    Автор:

    Анеля Касымова

    #Нур-Султан #Происшествия
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