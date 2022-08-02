Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Двухлетний мальчик провалился в люк в центре столицы
2 Августа 2022 19:47

Двухлетний мальчик провалился в люк в центре столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инцидент произошел около автобусной остановки в новом административном центре столицы рядом с Домом министерств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О случившемся очевидцы рассказали в социальных сетях . По их словам, женщина шла с коляской, а ребенок рядом. Он наступил на люк, и тот открылся. Прохожие отреагировали, один из мужчин полез внутрь и смог вытащить мальчика.

«Сегодня в травматологический пункт поступил ребенок 2020 года рождения, осмотрен нейрохирургом и травматологом. На момент осмотра ребенок в сознании, спокоен. Ему была оказана вся необходимая помощь, переломов, сотрясения нет», - сообщили в пресс-службе управления общественного здравоохранения города.

Как сообщили в пресс-службе горздрава, на данный момент мальчика отправили на амбулаторное лечение.




Фото: t.me/astanovka98


Новости по теме
Лифт упал в многоэтажке Нур-Султана
Причины отключения электроэнергии на АНПЗ расследуют в Атырау
Более 70 голов крупного рогатого скота погибло в Улытауской области
Читайте также
Более 1600 платных парковочных мест демонтировали в Нур-Султане
Еще одному ребенку отрезало фалангу пальца на детской площадке в Уральске
Лифт упал в многоэтажке Нур-Султана
Абитуриентам из социально уязвимых категорий населения оплатят учебу в Нур-Султане
Жесткое ДТП с участием мопедиста произошло в Алматы
Новые маршруты поездов запускают в Казахстане
Работу акимата Кокшетау и департамента по ЧС раскритиковал аким Акмолинской области
Участок улицы Е-34 полностью перекроют в Нур-Султане
Популярное
1 Замакима Павлодарской области попала под сокращение
2 Получасовой шторм с градом бушевал в одном из микрорайонов Нур-Султана
3 Нашли тело утонувшего в Атырауской области акима района
4 Работу акимата Кокшетау и департамента по ЧС раскритиковал аким Акмолинской области
5 Район переименуют в Карагандинской области

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Архив