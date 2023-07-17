Двухлетнего ребенка извлекли из стиральной машины спасатели в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - На пульт 112 поступило сообщение о том, что ребенок застрял в центрефуге стиральной машины (полуавтомат) по улице Жунисова, 184 в Уральске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

Оперативно прибывшие на место спасатели извлекли ребенка, 2021 года рождения, из барабана машины с помощью специальных инструментов и передали его родителям.

Ребенку была оказана первая медицинская помощь. Работа завершена в 15 часов 00 минут.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области просит родителей не оставлять детей без присмотра.