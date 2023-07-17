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    Двухлетнего ребенка извлекли из стиральной машины спасатели в Уральске

    17 Июля 2023, 20:07

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - На пульт 112 поступило сообщение о том, что ребенок застрял в центрефуге стиральной машины (полуавтомат) по улице Жунисова, 184 в Уральске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

    Оперативно прибывшие на место спасатели извлекли ребенка, 2021 года рождения, из барабана машины с помощью специальных инструментов и передали его родителям.

    Ребенку была оказана первая медицинская помощь. Работа завершена в 15 часов 00 минут.

    Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области просит родителей не оставлять детей без присмотра.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Западно-Казахстанская область Происшествия МЧС Спасение
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