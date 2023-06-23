Двухлетнего мальчика с тяжелой травмой головы спасли жамбылские врачи

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Экстренная медицинская помощь, профессионализм врачей, четкая работа санитарной авиации, техническая оснащенность клиник - все эти факторы помогли спасти двухлетнего мальчика после тяжелейшей травмы головы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области, в начале июня в селе Сортобе Кордайского района двухлетний малыш упал в двухметровый бетонный колодец и потерял сознание. Родственники спешно доставили мальчика в бессознательном состоянии, с открытой черепно-мозговой травмой в райцентр Кордай (в 50 км от Сортобе), в Центральную районную больницу Кордайского района.

«Компьютерная томография показала ушиб головного мозга третьей степени, эпидуральное кровоизлияние теменной и затылочной областей. В экстренном порядке пострадавший был госпитализирован в отделение реанимации с тяжелым диагнозом - закрытый перелом теменной кости с переходом на основание черепа, закрытый линейный перелом височной кости с переходом на коронарный шов, пневмоцефалия, острый отек головного мозга, кома третьей степени», - пояснили в ведомстве.

Помимо всех этих повреждений, врачи диагностировали отогематоликворею – это истечение спинномозговой жидкости из черепа в полость уха, что чревато разгерметизацией полости черепа, от чего возможно проникновение инфекции и развитие воспаления - менингита, менингоэнцефалита и других тяжелых заболеваний, которые могут привести к инвалидности и даже смерти.

В тот же день по линии санитарной авиации была вызвана бригада врачей из Тараза. В районный центр Кордай (300 км от Тараза) срочно прибыли заведующий отделением нейрохирургии Жамбылской областной многопрофильной детской больницы Саят Жумабаев и анестезиолог Калдыбек Усенбаев, состоялся консилиум специалистов.

«В Кордайской ЦРБ была проведена сложная операция - декомпрессионная трепанация черепа с обеих сторон с пластикой твердых мозговых оболочек и удалением внутримозговых скоплений сгустков крови. Из-за тяжести общего состояния, а также после проведенных сложных хирургических вмешательств, маленький пациент был нетранспортабелен, поэтому он оставался в реанимационном отделении Кордайской Центральной районной больницы. Главный детский нейрохирург Жамбылской области Саят Жумабаев, реаниматологи областной детской больницы проводили коррекцию лечения, контролировали общее состояние ребенка».

После успешно выполненной операции была отмечена небольшая положительная динамика. Ребенок из комы третьей степени перешел во вторую степень, а на седьмые сутки полностью вышел из комы.

«После того как мальчик вышел из комы, он был доставлен санавиацией в Жамбылскую областную многопрофильную детскую больницу. В нейрохирургическом отделении проведен второй этап операций для устранения отоликвореи. Состояние ребенка после операций улучшилось, он находится в полном сознании, адекватен. Идет на поправку и совсем скоро отправится домой», - сообщил Саят Жумабаев.