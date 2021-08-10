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    Двухкомнатную квартиру разыграют среди вакцинированных в Нур-Султане

    10 Августа 2021, 14:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В сентябре текущего года среди вакцинированных в Нур-Султане разыграют двухкомнатную квартиру, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram аккаунт акимата города.

    Шанс выиграть недвижимость в столице есть у жителей города старше 18 лет, получивших 1-ый компонент вакцины с 25 июня по 31 августа этого года.

    В данном розыгрыше участие принимают все пункты вакцинации: как в медучреждениях, так и в ТРЦ/ТД. Участие в розыгрыше автоматическое, гражданам заполнять документы и проходить регистрацию не нужно. Розыгрыш двухкомнатной квартиры также состоится в прямом эфире. Напоминаем, что акиматом столицы розыгрыши iPhone12 и других ценных призов среди вакцинированных проводятся на еженедельной основе. К примеру, с 9 июля среди вакцинированных было разыграно тринадцать iPhone 12, четыре холодильника, три телевизора, два планшета, три микроволновки, пять принтеров, 2 видеорегистратора, стиральная машина, умная колонка Алиса и увлажнитель воздуха. Стоит отметить, что розыгрыши проводятся при помощи спонсоров. Очередной шестой розыгрыш iPhone12 и других ценных призов среди вакцинированных пройдет 14 августа (суббота) в прямом эфире на страницах акимата г. Нур-Султан в соцсетях (Facebook, YouTube). Также в пункте вакцинации в ТРЦ MEGA «Silk Way» объявлен розыгрыш автомобиля среди вакцинированных 1-ым компонентом в период с 23 июня по 31 августа. Помимо этого, розыгрыши ценных призов среди вакцинированных также проводят ТРЦ и ТД, где расположены пункты вакцинации. Для определения победителей розыгрыша на платформе Birge установлен специальный сервис рандомайзер, который выбирает обладателей призов генерацией ID вакцинированных. В разработке участие также приняло IT-сообщество. Сервис по вакцинированным интегрирован с информационной системой Минздрава РК. Розыгрыши ценных призов проводятся в целях стимулирования граждан к вакцинации.

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    Астана Акимат Жилье Общество Вакцинация
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