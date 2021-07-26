Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 33 °С
Алматы: 36 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Двухкомнатную квартиру разыграют среди вакцинированных в Нур-Султане

26 Июля 2021 17:45
Поделиться:
Двухкомнатную квартиру разыграют среди вакцинированных в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане среди вакцинированных будет разыграна двухкомнатная квартира. В розыгрыше квартиры смогут участвовать горожане старше 18 лет, получающие первый компонент вакцины с 25 июня по 31 августа текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата города.

Новости по теме
В Атырауской области не снижается число новых случаев коронавируса
Большинство инфицированных в Кызылординской области не привиты от коронавируса Карагандинский фармкомплекс отгрузил более 100 тысяч доз «Спутника V» в Нур-Султан Многодетные матери призывают к вакцинации в Нур-Султане

Результаты будут объявлены в начале сентября.

Участие в розыгрыше автоматическое, заполнять документы и проходить регистрацию вакцинированным не нужно. В данном розыгрыше участие принимают все медучреждения города и ТРЦ/ТД, где расположены пункты вакцинации.

Для определения победителей розыгрыша на платформе Birge установлен специальный сервис рандомайзер, который выбирает обладателей призов генерацией ID вакцинированных. В разработке участие также приняло IT-сообщество. Сервис по вакцинированным интегрирован с информационной системой Минздрава РК.

Также в пункте вакцинации в ТРЦ MEGA «Silk Way» объявлен розыгрыш автомобиля среди вакцинированных первым компонентом.

Кроме того, акиматом Нур-Султана в прямом эфире еженедельно проводятся розыгрыши iPhone12 и других ценных призов. Все ценные призы разыгрываются за счет привлечения спонсоров

«Розыгрыши проводятся с целью стимулирования горожан получить вакцину. Только соблюдение саннорм и вакцинация позволит обезопасить как свое здоровье, так и здоровье окружающих и близких людей. Только за счет вакцинации будет сформирован коллективный иммунитет. Коллективный иммунитет позволит вернуться городу и жителям к прежнему ритму жизни: без локдаунов и карантинных ограничений», - пояснили в акимате.

Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Жилье   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:
Новости по теме
В Атырауской области не снижается число новых случаев коронавируса
Большинство инфицированных в Кызылординской области не привиты от коронавируса
Карагандинский фармкомплекс отгрузил более 100 тысяч доз «Спутника V» в Нур-Султан
Многодетные матери призывают к вакцинации в Нур-Султане
Популярное
1 В девяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
2 Назначен новый заместитель акима Карагандинской области
3 Швейный цех открыла многодетная астанчанка с инвалидностью
4 Три человека утонули в выходные дни в Павлодарской области
5 Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 26 июля
Читайте также
Кудалык и день рождения прервали в Алматы: 39 нарушений карантина за выходные
Где чаще всего заражаются коронавирусом алматинцы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив