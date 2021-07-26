Двухкомнатную квартиру разыграют среди вакцинированных в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане среди вакцинированных будет разыграна двухкомнатная квартира. В розыгрыше квартиры смогут участвовать горожане старше 18 лет, получающие первый компонент вакцины с 25 июня по 31 августа текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата города.

Результаты будут объявлены в начале сентября.

Участие в розыгрыше автоматическое, заполнять документы и проходить регистрацию вакцинированным не нужно. В данном розыгрыше участие принимают все медучреждения города и ТРЦ/ТД, где расположены пункты вакцинации.

Для определения победителей розыгрыша на платформе Birge установлен специальный сервис рандомайзер, который выбирает обладателей призов генерацией ID вакцинированных. В разработке участие также приняло IT-сообщество. Сервис по вакцинированным интегрирован с информационной системой Минздрава РК.

Также в пункте вакцинации в ТРЦ MEGA «Silk Way» объявлен розыгрыш автомобиля среди вакцинированных первым компонентом.

Кроме того, акиматом Нур-Султана в прямом эфире еженедельно проводятся розыгрыши iPhone12 и других ценных призов. Все ценные призы разыгрываются за счет привлечения спонсоров

«Розыгрыши проводятся с целью стимулирования горожан получить вакцину. Только соблюдение саннорм и вакцинация позволит обезопасить как свое здоровье, так и здоровье окружающих и близких людей. Только за счет вакцинации будет сформирован коллективный иммунитет. Коллективный иммунитет позволит вернуться городу и жителям к прежнему ритму жизни: без локдаунов и карантинных ограничений», - пояснили в акимате.