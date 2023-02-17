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    Двухгодовалого малыша и троих взрослых спасли из снежного заноса в Атырауской области

    17 Февраля 2023, 20:22

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Двухгодовалого малыша и троих взрослых спасли из снежного заноса в Индерском районе Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На пульт полиции поступило сообщение, что автомобиль марки «Mitsubishi Pajero» на расстоянии около 30 километров от поселка Индербор Индерского района Атырауской области застрял в снежном заносе. Сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям Индерского района и пожарной части ДЧС Атырауской области оперативно выехали к месту вызова. По прибытии на место ЧП было установлено, что в машине находятся 4 человека - 3 взрослых и ребенок 2021 года рождения»,- сообщили в пресс-службе ДЧС региона.


    Сотрудники ДЧС Атырауской области провели аварийно-спасательную работу и благополучно доставили людей в поселок Индербор.

    Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области призывает автомобилистов соблюдать меры безопасности на заснеженных и скользких дорогах, не отправляться в путь в темное время суток, не пренебрегать СМС-сообщениями, передаваемыми службой 112.


    Фото: ДЧС

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Дороги МЧС Атырау
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