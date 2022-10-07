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Двухэтажное недостроенное здание горело в Шымкенте

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
7 Октября 2022, 22:41
Двухэтажное недостроенное здание горело в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте произошло возгорание кровли двухэтажного строящегося здания. Пожарные боролись с огнем несколько часов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на группу по связям с общественностью ДЧС города.

Как сообщили в ДЧС, на пульт управления «101» дежурно-диспетчерской службы 7 октября в 18-06 поступило сообщение о пожаре по улице Рыскулова Аль-Фарабийского района. Прибывшие на место происшествия первые пожарные подразделения установили, что произошло загорание кровли двухэтажного строящегося здания на площади 210 кв.м. Общая площадь самого здания 2583 кв.м, кровля мягкая, из рубероида.

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«На месте происшествия на первом участке пожар локализовали в 20-35, общую локализацию пожара дали в 20-52. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - сообщили в шымкентском ДЧС.

На тушение пожара задействованы 55 сотрудников и 17 единиц техники Службы пожаротушения ДЧС города Шымкента, одна бригада филиала центра медицины катастроф. Также задействованы девять единиц техники коммунальных служб города.

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