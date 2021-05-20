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    Двухдневный официальный визит Главы государства в Таджикистан увенчался успехом – пресс-секретарь Президента РК

    20 Мая 2021, 18:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Двухдневный официальный визит Главы государства в Таджикистан увенчался успехом. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в сети Facebook.

    «Двухдневный официальный визит Главы государства в Таджикистан увенчался успехом. Таджикская сторона с большими почестями принимала делегацию Казахстана. Эмомали Рахмон лично встречал и провожал Касым-Жомарта Токаева в аэропорту Душанбе», - написал Берик Уали.

    Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Таджикистана Эмомали Рахмона прибыл с двухдневным официальным визитом в Душанбе.

    В рамках официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Душанбе во дворце «Қасри Миллат» состоялись переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Позже стороны сделали совместное заявление.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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