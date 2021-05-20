Двухдневный официальный визит Главы государства в Таджикистан увенчался успехом – пресс-секретарь Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Двухдневный официальный визит Главы государства в Таджикистан увенчался успехом. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в сети Facebook.

«Двухдневный официальный визит Главы государства в Таджикистан увенчался успехом. Таджикская сторона с большими почестями принимала делегацию Казахстана. Эмомали Рахмон лично встречал и провожал Касым-Жомарта Токаева в аэропорту Душанбе», - написал Берик Уали.

Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Таджикистана Эмомали Рахмона прибыл с двухдневным официальным визитом в Душанбе.

В рамках официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Душанбе во дворце «Қасри Миллат» состоялись переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Позже стороны сделали совместное заявление.