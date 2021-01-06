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    Двух жителей Тараза осудили за рейдерство

    6 Января 2021, 11:38

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Департамент экономических расследований по Жамбылской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК расследовал уголовное дело по факту незаконного установления контроля над юридическим лицом (рейдерство) в отношении двух граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ.

    Так, в ходе следствия установлено создание с 2004 по 2011 год трех предприятий – ТОО «Тараз ИнКом», ТОО «Индустриальный ресурс», ТОО «ННП Convergo Nursad», доли в которых были распределены в неравных частях между обвиняемыми (доля в трех компаниях: 40%, 49%, 50%) и пострадавшей стороной (доля в трех компаниях: 20%, 51%, 50%).

    «В 2018-2020 годах оба подельника по предварительному сговору, находясь в городе Таразе, составили протоколы общих собраний по вышеуказанным предприятиям с объявлением формального кворума общего собрания 100% участников, где в качестве председателя и секретаря собрания расписались сами, при этом подделав подписи пострадавшей стороны.

    По итогам общих собраний принимаются решения о назначении одного из обвиняемых в качестве директора товариществ с правом открытия счетов, с правом первой подписи на банковских карточках и финансовых документах, договорах, с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах предприятий, также извещают органы юстиции о смене юридических адресов.

    Таким образом, пострадавшая сторона лишилась доли участника в предприятиях», - сообщили в комитете.

    Приговором суда №2 города Тараза в соответствии с пунктами 1, 2 части 2 статьи «Рейдерство» УК РК обвиняемые Р.А. Нурбаев и Б. Беков осуждены к 3 годам условно.

    Автор:

    Жамбылская область Борьба с преступностью Минфин РК Общество
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