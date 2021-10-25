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    Двух вымогателей задержали в Уральске

    25 Октября 2021, 16:35

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Двух вымогателей задержали в Уральске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Следствие выявляет круг лиц, пострадавших от преступной деятельности задержанных.

    В департаменте полиции ЗКО сообщили, что в управление криминальной полиции поступила оперативная информация о том, что двое жителей Уральска в возрасте 41 и 35 лет под угрозой насилия вымогали денежные средства в сумме двух миллионов тенге у 40-летнего гражданина. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 194 части 2 УК РК «Вымогательство». Сотрудниками УКП ДП ЗКО было проведено комплекс оперативно-розыскных мер, в ходе которых стали известны и другие эпизоды преступной деятельности задержанных.

    «Сотрудниками УКП, СУ, УПЭ ДП ЗКО совместно ДКНБ по ЗКО и с привлечением СОБР ДП подозреваемы были задержаны с поличным при получении денежных средств от потерпевшего. В ходе проведенного обыска были изъяты вещественные доказательства. Задержанные помещены в ИВС. Ведется досудебное расследование», – отметили в полиции.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Западно-Казахстанская область Борьба с преступностью Видео МВД РК
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