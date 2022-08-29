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      Костанайская область

    Двух воспитанниц центра поддержки детей разыскивали в Костанайской области

    29 Августа 2022 20:18

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— Житикаринские полицейские нашли двух воспитанниц центра поддержки детей, который ушли из учреждения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Информация о пропаже детей – двух девочек 13 и 14 лет поступила в дежурную часть Житикаринского отдела полиции. Для поиска детей были ориентированы все наряды полиции.

    «Около восьми часов вечера дети были найдены в старой части города. Девочки возвращены в центр поддержки детей, который находятся в трудной жизненной ситуации»,- сообщили в полиции.

    В это же день при патрулировании к сотруднику полиции обратилась женщина, которая рассказала о том, что ее 5-летний сын потерялся, когда играл во дворе дома.

    Информация немедленно была передана в дежурную часть и на поиски ребенка были ориентированы все наряды полиции. Ребенок был найден в течение 20 минут.

    Стражи порядка призывают родителей не оставлять детей без присмотра и всегда находиться рядом.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область МВД РК
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