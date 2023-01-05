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    Двух водителей привлекут к ответственности за выезд в непогоду в Абайской области

    5 Января 2023, 18:27

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Два водителя в Абайской области не подчинились требованию полиции остановить транспортное средство и выехали в непогоду. Их привлекут к ответственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С 3 января в области Абай в связи резким ухудшением погодных условий были закрыты все трассы республиканского и местного значения. Однако, неоднократные предупреждения стражей порядка на двух водителей так и не подействовали, они оказали неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа, выраженное в отказе остановить движение транспорта, рискуя не только своей жизнью, но и безопасностью пассажиров.

    Два водителя привлечены к административной ответственности по статье 667 КоАП РК «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа».

    Санкцией данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере тридцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.


    Фото: polisia.kz
    Транспорт Погода Абайская область
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