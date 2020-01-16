Двух сотрудников управления госдоходов в Алматы подозревают в коррупции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ряд сотрудников управления государственных доходов по Медеускому району города Алматы подозревают в коррупционных преступлениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Антикоррупционной службой по Алматы начаты досудебные расследования в отношении руководителя отдела Центра по приему и обработке информации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и налоговой регистрации управления государственных доходов по Медеускому району ДГД по Алматы и главного специалиста этого же отдела по подозрению в получении взяток на системной основе.

«Они подозреваются в неоднократном получении взяток в размере 30-40 тыс. тенге (бытовая коррупция) от представителей индивидуальных предпринимателей за разблокировку арестов со счетов ИП и непривлечение к административной ответственности», - сообщили в службе.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемых будет вынесено судом.