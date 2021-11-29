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    Двух школьниц сбили в Актюбинской области

    29 Ноября 2021, 13:05

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области произошло два ДТП с участием детей, передает корреспондент МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу ДП области.

    26 ноября в городе Алга водитель на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 9-летнюю девочку.

    «26 ноября примерно в 12.40 часов в городе Алга водитель автомашины «DAEWOO NEXIA», двигаясь по улице Есет батыра, на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть дороги, и допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП 9-летняя девочка госпитализирована в областную детскую клиническую больницу города Актобе», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

    На следующий день, 27 ноября, в городе Кандыагаше водитель автомашины «Audi-80» по улице Джамбула, возле средней школы №5 допустил наезд на 10-летнюю девочку. В результате ДТП несовершеннолетняя девочка госпитализирована в центральную районную больницу города Кандыагаша.

    «Обучение детей правилам безопасного поведения на дороге может уменьшить тяжелые последствия и возможность попадания его в ДТП. Единственный, кто может его в этом убедить, - взрослый человек, своим личным своим примером. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – проблема всего общества. Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо начинать с самого раннего возраста», - считает Ерболат Саркулов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Актюбинская область ДТП Происшествия
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