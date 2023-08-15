Двух серферов спасли на озере Балхаш

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Благодаря оперативным действиям спасателей оперативно-спасательного отряда ДЧС Карагандинской области Елжета Аймагамбетова и Нуржана Жузмаханова спасены двое человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Ситуация произошла в районе санатория «ЛОК Балхаш», в 8 км южнее города Приозерска, на озере Балхаш. Двое человек на доске для серфинга уплыли далеко от берега и не могли самостоятельно вернуться. В медицинской помощи не нуждались.

ДЧС Карагандинской области призывает граждан соблюдать правила безопасности на водоемах. В первую очередь запрещается:

- купаться в запрещенных местах;

- находится на плавательных средствах без индивидуальных спасательных средств;

- входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

- нырять в непроверенных и необорудованных местах;

- заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

- плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

- входить в воду детям без сопровождения взрослых!

- при получении штормового предупреждения находится на воде и

купаться.