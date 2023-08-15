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    Двух серферов спасли на озере Балхаш

    15 Августа 2023, 23:10

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Благодаря оперативным действиям спасателей оперативно-спасательного отряда ДЧС Карагандинской области Елжета Аймагамбетова и Нуржана Жузмаханова спасены двое человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Ситуация произошла в районе санатория «ЛОК Балхаш», в 8 км южнее города Приозерска, на озере Балхаш. Двое человек на доске для серфинга уплыли далеко от берега и не могли самостоятельно вернуться. В медицинской помощи не нуждались.

    ДЧС Карагандинской области призывает граждан соблюдать правила безопасности на водоемах. В первую очередь запрещается:

    - купаться в запрещенных местах;

    - находится на плавательных средствах без индивидуальных спасательных средств;

    - входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

    - прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

    - нырять в непроверенных и необорудованных местах;

    - заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

    - плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

    - входить в воду детям без сопровождения взрослых!

    - при получении штормового предупреждения находится на воде и

    купаться.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Карагандинская область Происшествия МЧС Спасение
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