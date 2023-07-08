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    Двух серферов спаcли в Каспийском море

    8 Июля 2023, 11:54

    ФОРТ-ШЕВЧЕНКО. КАЗИНФОРМ - В Каспийском море, в районе города Форт-Шевченко, спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Мангистауской области спасли двух серферов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Мангистауской области.

    Молодые люди, 1992 и 1994 года рождения, вышли в открытое море на доске для серфинга, однако в связи с резким изменением погодных условий, их унесло течением от берега на расстояние более 800 метров. При этом серферы не были обеспечены спасательными жилетами.

    В результате оперативных действий спасателей ДЧС Мангистауской области они доставлены на берег целыми и невредимыми.

    Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области призывает граждан быть бдительными и при выходе в море на плавсредствах иметь при себе спасательные жилеты. Помнить, что соблюдение элементарных правил безопасности поможет сохранить жизнь.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Мангистауская область МЧС Спасение
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