Двух серферов спаcли в Каспийском море

ФОРТ-ШЕВЧЕНКО. КАЗИНФОРМ - В Каспийском море, в районе города Форт-Шевченко, спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Мангистауской области спасли двух серферов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Мангистауской области.

Молодые люди, 1992 и 1994 года рождения, вышли в открытое море на доске для серфинга, однако в связи с резким изменением погодных условий, их унесло течением от берега на расстояние более 800 метров. При этом серферы не были обеспечены спасательными жилетами.

В результате оперативных действий спасателей ДЧС Мангистауской области они доставлены на берег целыми и невредимыми.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области призывает граждан быть бдительными и при выходе в море на плавсредствах иметь при себе спасательные жилеты. Помнить, что соблюдение элементарных правил безопасности поможет сохранить жизнь.