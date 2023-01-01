Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Двух рыбаков на заглохшей машине спасли в Карагандинской области

    1 Января 2023, 12:38

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Спасательную операцию провели в новогоднюю ночь в Актогайском районе сотрудники ДЧС Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    «1 января в 01:30 на озере Балхаш силы ДЧС Карагандинской области начали проводить поиски двух рыбаков, которые выехали на легковой автомашине из села Торангылык в южном направлении и не вернулись. В 03:30 спасатели обнаружили рыбаков на сломанной машине в 26 км от берега. В 05:55 мужчины были доставлены на берег, в медицинской помощи не нуждались», - сообщили в МЧС.

    На территории Карагандинской области действует штормовое предупреждение.

    Спасатели предупреждают о необходимости при ухудшении погоды ограничить выезды и пешие переходы на дальние расстояния, особенно в ночное время. Перед поездками необходимо проверять техническую исправность автомобиля, следить за информацией о метеопрогнозах и штормовых предупреждениях.


    Фото: gov.kz
    Карагандинская область МЧС ДЧС Спасение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Трамвай безопасности запустили в Павлодаре
    Более 800 кг контрафактной пиротехники сняли с продажи в Алматы
    Более 400 единиц пиротехники изъяли в Павлодаре
    Алматинцы почувствовали землетрясение
    Популярное
    1 Какие изменения ожидаются в 2023 году в СКО
    2 Поручения Президента и меры Правительства: что изменится в жизни казахстанцев в 2023 году
    3 Женщина погибла при пожаре в новогоднюю ночь в Актобе
    4 Новогодние концерты прошли на трех площадках столицы
    5 Полицейские Астаны просят контролировать детей во время каникул
    Новости партнеров