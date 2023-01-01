Двух рыбаков на заглохшей машине спасли в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Спасательную операцию провели в новогоднюю ночь в Актогайском районе сотрудники ДЧС Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«1 января в 01:30 на озере Балхаш силы ДЧС Карагандинской области начали проводить поиски двух рыбаков, которые выехали на легковой автомашине из села Торангылык в южном направлении и не вернулись. В 03:30 спасатели обнаружили рыбаков на сломанной машине в 26 км от берега. В 05:55 мужчины были доставлены на берег, в медицинской помощи не нуждались», - сообщили в МЧС.

На территории Карагандинской области действует штормовое предупреждение.

Спасатели предупреждают о необходимости при ухудшении погоды ограничить выезды и пешие переходы на дальние расстояния, особенно в ночное время. Перед поездками необходимо проверять техническую исправность автомобиля, следить за информацией о метеопрогнозах и штормовых предупреждениях.





Фото: gov.kz











