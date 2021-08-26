Двух разбойников, похитивших 4,5 млн тенге со склада, задержали в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В ЗКО двое мужчин совершили разбойное нападение на склады. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Оба преступника задержаны.

Подозреваемые незаконно проникли на территорию складов, расположенных по улице Вокзальная, где связав, нанесли телесные повреждения 56-летнему сторожу и завладели денежными средствами в сумме 4 550 000 тенге, принадлежащими ТОО.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены жители Уральска и Атырауской области. По факту начато досудебное расследование по статье 192 части 2 УК РК «Разбой».