Двух предпринимателей осудили за незаконное строительство восьми домов в Косшы

КОСШЫ. КАЗИНФОРМ – Лишение свободы на срок 1 год 3 месяца назначил Аршалынский районный суд двум предпринимателям, строительные компании которых незаконно возвели восемь домов в городе Косшы, а также заключали с гражданами предварительные договоры купли-продажи квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акмолинского областного суда, директора двух строительных компаний Ж. и К. были признаны виновными в причинении имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием (п.2 ч.4 ст.195 УК РК).

Как было установлено в судебном заседании, строительство жилых многоквартирных домов в городе Косшы велось незаконно, при этом директора заключали предварительные договоры купли-продажи квартир с гражданами.

«Ж. и К., не обладая правом на земельные участки, не имея разрешения, начали строительство восьми домов, три из которых не достроены. При этом в недостроенных домах четвертый этаж указан как мансардное помещение, но в договорах обозначен как «квартира». В результате допущенных нарушений граждане, купившие квартиры на 4 этаже, не смогли зарегистрировать за собой право собственности. Осужденные не передали гражданам имущество в виде квартир, чем причинили имущественный ущерб путем обмана и злоупотребления доверием», - отметили в ведомстве.

Каждому из осужденных назначено приговором суда 2 года и 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью и выполнять административно-распорядительные функции в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности сроком на 3 года.

«При назначении наказания суд учел такие смягчающие обстоятельства, как признание вины, наличие малолетних детей и отсутствие отягчающих обстоятельств, то есть суд обязан был применить положения п.1 ч.2 ст.55 УК РК.

С учетом требований Закона РК «Об амнистии, в связи с тридцатилетием Независимости РК» срок лишения свободы сокращен до 1 года 3 месяцев», - резюмировали в ведомстве.

Приговор не вступил в законную силу.



