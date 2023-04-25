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    Двух предпринимателей осудили за незаконное строительство восьми домов в Косшы

    25 Апреля 2023, 23:55

    КОСШЫ. КАЗИНФОРМ – Лишение свободы на срок 1 год 3 месяца назначил Аршалынский районный суд двум предпринимателям, строительные компании которых незаконно возвели восемь домов в городе Косшы, а также заключали с гражданами предварительные договоры купли-продажи квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акмолинского областного суда, директора двух строительных компаний Ж. и К. были признаны виновными в причинении имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием (п.2 ч.4 ст.195 УК РК).

    Как было установлено в судебном заседании, строительство жилых многоквартирных домов в городе Косшы велось незаконно, при этом директора заключали предварительные договоры купли-продажи квартир с гражданами.

    «Ж. и К., не обладая правом на земельные участки, не имея разрешения, начали строительство восьми домов, три из которых не достроены. При этом в недостроенных домах четвертый этаж указан как мансардное помещение, но в договорах обозначен как «квартира». В результате допущенных нарушений граждане, купившие квартиры на 4 этаже, не смогли зарегистрировать за собой право собственности. Осужденные не передали гражданам имущество в виде квартир, чем причинили имущественный ущерб путем обмана и злоупотребления доверием», - отметили в ведомстве.

    Каждому из осужденных назначено приговором суда 2 года и 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью и выполнять административно-распорядительные функции в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности сроком на 3 года.

    «При назначении наказания суд учел такие смягчающие обстоятельства, как признание вины, наличие малолетних детей и отсутствие отягчающих обстоятельств, то есть суд обязан был применить положения п.1 ч.2 ст.55 УК РК.

    С учетом требований Закона РК «Об амнистии, в связи с тридцатилетием Независимости РК» срок лишения свободы сокращен до 1 года 3 месяцев», - резюмировали в ведомстве.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Суды Строительство Косшы
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