Двух пожилых мужчин вернули с «того света» сотрудники скорой в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области сотрудники центра скорой медицинской помощи за неделю вернули к жизни двух человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор центра Юрий Белоног на своей странице в Instagram рассказал о том, как врачи спасали двух 72-летних мужчин, у которых произошла остановка сердца.

На первый вызов в 13.32 часов 1 сентября поехала бригада в составе врача Дастана Оразаева, фельдшера Асета Касенова и водителя Жаслана Жетемекова. 72-летний пациент был в состоянии клинической смерти. Начали реанимационные мероприятия по стандарту ACLS, непрямой массаж сердца, ИВЛ, дефибрилляцию, интубацию трахеи. Сердечную деятельность восстановили.

«Во время беседы с супругой выяснили, что с 12.00 часов больной отмечал сильные боли в области сердца. В 14.18 часов его доставили в кардиореанимацию», - проинформировал Ю.Белоног.

Второй вызов к другому 72-летнему мужчине поступил в скорую 4 сентября в 00.49 часов. Врач Дильмурат Шавдунов, фельдшер Батырхан Альжанов и водитель Жанат Есмуханов прибыли через 6 минут.

«Мужчина с клиникой кардиогенного шока. Во время оказания помощи произошла остановка кровообращения. Начаты реанимационные мероприятия по стандарту ACLS, сердечная деятельность была восстановлена, но через три минуты произошла повторная остановка сердца. Продолжены реанимационные мероприятия. Сердечная деятельность восстановлена. Больной в условиях ИВЛ доставлен в кардиоцентр», - рассказал Ю.Белоног.

Сейчас состояние обоих пациентов стабильное, их уже перевели в отделение.