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    Двух полковников и старшего лейтенанта осудили в Атырау

    6 Августа 2021, 19:03

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау суд № 2 вынес приговор в отношении двух полковников и старшего лейтенанта полиции, подозревавшихся в хищении государственных средств, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ходе судебного разбирательства было установлено, что начальник управления специализированной службы охраны Атырауской области полковник полиции Тулешов, его заместитель полковник полиции Жомартов и инспектор старший лейтенант Салахиленов систематически занимались хищением бюджетных средств. Это средства, выделяемые на премирование сотрудников, оказание материальной помощи.

    Кроме того, они подписывали фиктивные приказы о командировании сотрудников в районы области и обналичивали деньги, выделяемые на ГСМ», - сообщили в суде № 2 города Атырау.

    Решением суда начальник управления специализированной службы охраны Атырауской области полковник полиции Тулешов приговорён к двум годам ограничения свободы. Заместитель начальника управления полковник полиции Жомартов получил такой же срок. Инспектор управления старший лейтенант полиции Салахиденов приговорён к штрафу в размере 6,7 млн тенге. Все осуждённые пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе, их лишили званий.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Коррупция Суды МВД РК
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