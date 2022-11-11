Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Двух полицейских подозревают в совершении наркопреступлений

    11 Ноября 2022, 15:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Два сотрудника полиции подозреваются в совершении наркопреступлений. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе брифинга СЦК журналисты спросили, сколько сотрудников полиции привлекли к ответственности за покровительство или сотрудничество, связанное с распространением наркотиков.

    «За этот год возбуждено три уголовных дела, по которым проходят два сотрудника органов внутренних дел за наркопреступления: хранение, сбыт, незаконное культивирование. Один - в Актобе, другой - в Западно-Казахстанской области. По статьям, по которым подозреваются, ведется расследование», - сообщил начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бакытжан Амирханов на брифинге в СЦК.

    По его словам, в прошлом году было зарегистрировано 10 подобных уголовных дел, были привлечены 10 сотрудников.

    «Если сравнить с прошедшими годами, ранее таких фактов было много. На сегодня их мало и это показывает высокую дисциплинированность сотрудников полиции. Есть специальные службы, есть департамент собственной безопасности, мы сами тоже стараемся выявлять. Но сегодня, хочу отметить, эти факты минимизированы», - сказал Б. Амирханов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Борьба с преступностью Криминал Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подозреваемого в торговле наркотиков задержали в Талдыкоргане
    Свыше 20 тонн дикорастущей конопли сожгли в Жамбылской области
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Оскорбление представителя власти - На Торегали Тореали заведено уголовное дело
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане