Двух полицейских подозревают в совершении наркопреступлений

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Два сотрудника полиции подозреваются в совершении наркопреступлений. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга СЦК журналисты спросили, сколько сотрудников полиции привлекли к ответственности за покровительство или сотрудничество, связанное с распространением наркотиков.

«За этот год возбуждено три уголовных дела, по которым проходят два сотрудника органов внутренних дел за наркопреступления: хранение, сбыт, незаконное культивирование. Один - в Актобе, другой - в Западно-Казахстанской области. По статьям, по которым подозреваются, ведется расследование», - сообщил начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бакытжан Амирханов на брифинге в СЦК.

По его словам, в прошлом году было зарегистрировано 10 подобных уголовных дел, были привлечены 10 сотрудников.

«Если сравнить с прошедшими годами, ранее таких фактов было много. На сегодня их мало и это показывает высокую дисциплинированность сотрудников полиции. Есть специальные службы, есть департамент собственной безопасности, мы сами тоже стараемся выявлять. Но сегодня, хочу отметить, эти факты минимизированы», - сказал Б. Амирханов.



