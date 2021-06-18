Двух полицейских оштрафовали за взятку в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области оштрафовали за взятку двух полицейских на общую сумму 14 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«14 июня 2021 года приговором Талгарского районного суда Алматинской области инспектора службы роты патрульной полиции отдела местной полицейской службы УП Талгарского района ДП Алматинской области Досумова С.Т. и Нурмуханбетова С.С. осуждены к штрафу в размере 7 млн тенге каждый (35-тикратный размер от суммы взятки)», - сказал в ходе брифинга .

По сообщению Агентства, они подозревались в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в сумме 200 тысяч тенге, за непривлечение к административной ответственности по статье 612 ч.3 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством), то есть за незаконные действия в пользу взяткодателя.