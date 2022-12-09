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    Двух подростков осудили на 6 лет за закладку «синтетики» в Кокшетау

    9 Декабря 2022, 22:46

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области к шести годам лишения свободы осуждены двое несовершеннолетних закладчиков психотропных веществ - 16-летний и 17-летний жители Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В марте несовершеннолетние были задержаны сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области за незаконное приобретение, хранение в целях сбыта более 800 гр психотропных веществ и их аналогов в особо крупном размере.

    Молодые люди с середины октября 2021 года через интернет устроились на работу в качестве курьеров, прошли полный инструктаж и через месяц приступили к работе. Ребята сообща работали с одного логина. Со слов подозреваемых, работодатель, он же «куратор», запретил им вскрывать свертки, оплату производил в российских рублях, которые они выводили через биткоин-кошелек. В марте текущего года, в момент осуществления своей преступной деятельности, ребята были задержаны полицейскими. При них и на месте преступления было изъято 698 гр психотропного вещества a-PVP и 149 гр аналога психотропного вещества меткатинона (эфедрона). В отношении подозреваемых было начато досудебное производство по ст. 297 ч.3 п.1,3,5 УК РК «Незаконное приобретение, хранение в целях сбыта психотропных веществ и их аналогов в особо крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору посредством использования электронных информационных ресурсов».

    Вместе с тем, материалы в отношении преступной деятельности «куратора» выделены в отдельное производство, по которому проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

    Подсудимые свою вину признали частично, отметив, что они не знали, что занимаются распространением наркотических средств и психотропных веществ, так как не вскрывали свертки. Однако, суд считает, что вина подсудимых доказана материалами уголовного дела (показаниями, переписками и т.д.).

    Суд учел обстоятельства, смягчающее уголовную ответственность и наказание – несовершеннолетний возраст подсудимых, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения, и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних.
    Акмолинская область Суды Молодежь Борьба с наркотиками Кокшетау
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