Двух пьяных водителей задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали двух водителей за вождение в пьяном виде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

«Во время несения службы в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и контроля за соблюдением правил дорожного движения около 20 часов сотрудники полиции Мактаральского РОП остановили двух автовладельцев, грубо нарушивших ПДД. При проверке документов у водителей «Опеля» и «ВАЗ-21015» стражи порядка заподозрили их в управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии. Нарушителей доставили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило у обоих алкогольное опьянение», - сообщили в ведомстве.

Полицейские составили административные протокола по статье 608 КоАП РК «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения». Собранные материалы направили в Мактааральский районный суд для привлечения правонарушителей к административной ответственности.